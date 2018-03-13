WSJ: США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик

США резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик и рассматривают возможность сокращения численности размещенного там на постоянной основе персонала. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, которые отметили, что причина произошедшего - в напряженных отношениях между двумя странами.

В январе, по данным газеты, с базы Инджирлик в Афганистан была перебазирована эскадрилья штурмовиков А-10. Постепенно снижается число семей американских военнослужащих, находящихся на территории базы. Сейчас в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики. По словам американского военного представителя, вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы "рассматривается уже некоторое время".

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона связана с тем, что Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение этим формированиям. Она ассоциирует их с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное СНС американское оружие может быть направлено против Турции.