Премьер-министр Армении обсудил с ливанскими бизнесменами перспективы инвестиционных программ

В рамках официального визита в Ливан премьер-министр Армении Карен Карапетян в Бейруте встретился с группой ливанских бизнесменов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены возможности осуществления инвестиционных программ в Армении. Члены делегации компании «The EuroMena Funds» - во главе с соучредителем компании Роменом Матье (Romen Mathieu) представили направления деятельности организации, накопленный опыт и отметили, что компания заинтересована в сотрудничестве в сферах страхования, информационных технологий, обслуживания и строительства.

Премьер-министр Карен Карапетян представил нынешнюю экономическую ситуацию в Армении, отметив, что в прошлом году в стране был зафиксирован 7,5-процентный экономический рост, положительные результаты зафиксированы и в части других макроэкономических показателей. В этом плане, по словам Главы Правительства, сейчас хорошее время для осуществления инвестиций в Армении, учитывая также возможность Армении пользоваться различными преференциальными торговыми режимами. Премьер-министр приветствовал желание «The EuroMena Funds» осуществлять деятельность в Армении и от имени Правительства выразил готовность детально обсудить дальнейшие шаги.

Премьер-министр Карен Карапетян также провел встречу с президентом концерна «Future Group» Фуадом Махзумри (Fouad M. Makhzoumi), в ходе которой также были обсуждены возможности инвестиционного сотрудничества. Фуад Махзумри представил деятельность, осуществляемую его компанией в ряде стран мира. Премьер-министр пригласил главу компании посетить Армению, чтобы на месте ознакомиться с возможностями нашей страны и отметил, что армянская сторона готова обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Справка: «The EuroMena Funds» осуществляет деятельность в сфере компаний быстро развивающегося среднего бизнеса. Фонд осуществляет инвестиции в банковской и страховой сферах, в сферах технического обслуживания и услуг, фармацевтики, здравоохранения, химической промышленности, изготовления косметики, производства пищевых продуктов и напитков. Он в основном осуществляет инвестиции в странах Ближнего Востока, Северной Африки (MENA) и в странах Средиземноморья.

Концерн «Future Group» основан в 1981 году и в течение последних десятилетий из регионального концерна превратился в глобальную организацию. Головной офис концерна находится в Дубае, есть также офисы в Лондоне и Нью-Йорке, во многих странах действуют бизнес-центры. «Future Group» включает в себя 30 частных компаний на пяти континентах, посредством филиалов и дочерних компаний осуществляет деятельность в различных отраслях промышленности: от производственных и инженерных услуг до сферы недвижимости.