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Российский фрегат с "Калибрами" направился в Средиземное море


Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", войдет в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В соответствии с планом ротации, фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы", - сообщил в понедельник начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

 

 




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