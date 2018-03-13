Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", войдет в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В соответствии с планом ротации, фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы", - сообщил в понедельник начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.