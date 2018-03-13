Мун Чжэ Ин заявил, что в ближайшие месяцы Корейский полуостров ждут исторические перемены

Исторические перемены произойдут на Корейском полуострове в течение ближайших двух месяцев. Как заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе встречи со своими старшими советниками и помощниками, эти изменения будут связаны с предстоящими межкорейским и американо-северокорейским саммитами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На Корейском полуострове сложились условия для денуклеаризации и построения мира. Если саммиты пройдут успешно, это принесет большие перемены для всего мира", - подчеркнул президент.

Мун Чжэ Ин призвал все стороны воспользоваться этим историческим шансом. При этом он предостерег от излишнего оптимизма, поскольку, по его словам, ранее никому не удавалось достичь кардинального изменения ситуации на Корейском полуострове.

Южнокорейский лидер добавил, что главной движущей силой, которая приведет к успеху переговоров, станет общественная поддержка. В этой связи Мун Чжэ Ин обратился к гражданам страны и представителям консервативной оппозиции с просьбой выйти за рамки своих узкопартийных интересов и объединиться ради успеха предстоящих саммитов.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки этой страны Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён сказал, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа может состояться в мае.





