На рынке зерна и муки число предпринимателей уменьшилась монополизация: по следам поручения президента Армении

По итогам изучения рынка зерна и муки Госкомиссией по защите экономической конкуренции, в последние годы увеличилось число предпринимателей, что привело к уменьшению уровня монополизации. Как сообщили «Арменпресс» в Госкомиссии, изучение, проведенное на основании поручения президента от 10 января, было беспрецедентно широким и включило в себя всю цепочку – от производства до импорта и реализации.

Зафиксировано еще одно существенное обстоятельство: в результате проведенных изменений, на этом рынке уменьшилась доля крупных предпринимателей и усилилась конкуренция. В 2017 году объемы импорта, производства и реализации зерна составили 468 тысяч тонн. Превалировали на рынке компании “Алекс Холдинг” и “Модус Гранум”.

Что касается муки, то объемы ее импорта, производства и реализации составили 198 тысяч тонн. Здеь, наряду с “Алекс Холдинг” и “Модус Гранум” есть еще 58 компаний, которые работают, в основном, в регионах.

Если в 2012 зерно в Армению импортировали 22 компании, то в 2017-м их число достигло 85. При этом, основной рост числа компаний отмечен после 2015 года, когда Армения стала полноправным членом ЕАЭС. Это изменение, в основном, обусловлено упрощением таможенных процедур и обесцениванием рубля.

Что касается изменения числа импортеров муки, то в 2012 году действовали 23 компании, а в 2017-м их число достигло 133.

В итоге, после 2012 года в Армении замечается падение цен на муку. В частности, если в конце 2012 года и в начале 2013-го 1 кг высококачественной муки стоил около 268 драмов, то к концу 2017-го она спустилась со 201 драма, что на 24% дешевле.

10 января президент Серж Саргсян провел совещание на тему подорожания отдельных товаров и нахождения решений по смягчению его последствий. Он предложил Госкомиссии по защите экономической конкуренции предпринять резкие меры в случае безосновательного повышения цен на товарных рынках с высоким уровнем монополизации, изучить ценообразование на рынках зерна и муки и, в случае обнаружения проблем, представить соответствующие предложения.

Ани Назарян