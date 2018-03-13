Работы художника-дизайнера из Гюмри выставлены во Франции

Армянский бренд HayAr в эти дни выставлен во французской галерее Pole Bijou в экспозиции «На войне» (AT WAR). По предварительной договоренности, автор должен был представить на выставку 7 работ, но интерес зрителей привел к их увеличению до 20.

Автор Артак Тадевосян из Гюмри получил приглашение из французского города Бакара. На днях он сам вернулся из Франции, но его работы будут выставлены еще 6 месяцев. Они интересны оригинальностью: изготовлены из стреляных гильз, осколков. Несущий смерть металл в руках художника превратился в красивые подвески, кольца, браслеты.

Основную работу выполняет Артак, дизайном изделий занимается его жена Айарпи, отсюда и название бренда, составленное из их имен. Выставка вызвала неподдельный интерес среди французов. По словам автора, многие приезжали за 800-1200 км, чтобы осмотреть ее.

Артак работает без ювелирных инструментов, имея под рукой только самодельные. Он уже получил приглашение участвовать в выставке «Ботека» в г. Меце.

Он надеется, что выставка его работ будет организована и в Армении.