Тиллерсон обвинил Россию в покушении на Скрипаля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", — заявил Тиллерсон.

Он также дал понять, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.