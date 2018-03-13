Премьеры Грузии и Азербайджана обсудили стратегическое партнерство стран

Вопросы стратегического партнерства, развития сотрудничества и совместных региональных проектов обсудили находящийся с визитом в Баку премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и его азербайджанский коллега Артур Расизаде, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Квирикашвили вместе с правительственной делегацией находится с официальным визитом в Азербайджане и проводит встречи на высшем уровне.

"Стороны на встрече обсудили вопросы грузино-азербайджанского стратегического партнерства, развитие сотрудничества в разных сферах и совместные проекты региональной важности. Артур Расизаде отметил, что Азербайджан готов продолжить усилия для последующего углубления стратегического партнерства. Грузинский премьер заявил, что Азербайджан является для Грузии особо важным стратегическим партнером и отметил позитивную динамику двусторонних отношений", — сообщает пресс-служба.

Встреча премьеров также прошла в расширенном формате. На ней стороны обсудили углубление экономического сотрудничества, совместные транспортные и энергетические проекты региональной и глобальной важности.

"На встрече разговор коснулся и существующей в регионе обстановки, была подчеркнута важность сохранения стабильности и урегулирования конфликтов мирным путем", — отмечает ведомство.

Азербайджан входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. За 2017 год товарооборот между двумя странами составил 882 миллиона долларов.