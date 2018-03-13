На предстоящей парламентской четырехдневке будет обсужден вопрос избрания Грайра Товмасяна председателем КС

Председатель Национального собрания Ара Баблоян выдвинул кандидатуру Грайра Товмасяна на должность председателя Конституционного суда. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью парламента Арсен Бабаян.

Выборы председателя Конституционного суда в парламенте пройдут по действующему закону, поскольку переходные положения новой Конституции пока не вступили в силу. Выборы председателя Конституционного суда в парламенте состоятся во время предстоящей четырехдневки – 20-23 марта.

Национальное собрание 2 марта проголосовало за избрание Грайра Товмасяна членом Конституционного суда.

Председатель Национального собрания Ара Баблоян подписал протокол, согласно которому с 8 марта прекращены полномочия Гагика Арутюняна на посту председателя Конституционного суда. Он избран членом Совета верховного суда, а затем его председателем.