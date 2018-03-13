На автодорогах Ноемберяна, Сисиана и Гориса туман
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по состоянию на 09:30 13 марта на автодорогах Ноемберяна, Сисиана и Гориса туман. Видимость 70-80 м.
Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, все внутренние и межгосударственные дороги открыты.
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