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На автодорогах Ноемберяна, Сисиана и Гориса туман


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по состоянию на 09:30 13 марта на автодорогах Ноемберяна, Сисиана и Гориса туман. Видимость 70-80 м.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, все внутренние и межгосударственные дороги открыты.




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