Трамп продлил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Ирана.

"Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", - говорится в распространенном уведомлении Трампа., сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"По этой причине, национальное чрезвычайное положение (в отношении Ирана - ИФ), объявленное 15 марта 1995 года должно оставаться в силе и после 15 марта 2018 года. Поэтому (...) я продлеваю на один год чрезвычайное положение в отношении Ирана", - отмечается в сообщении.

При этом продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания). В январе Трамп принял решение продлить режим частичного снятия санкций в этом аспекте, но заявил, что это продление будет последним.



