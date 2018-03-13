Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на "агрессию России"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с французским президентом Эмманюэлем Макроном отравление 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник вечером в офисе британского премьера.
Мэй проинформировала Макрона о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что Россия якобы несет ответственность за случившееся. Президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу.
Стороны отметили "агрессивное поведение России" и согласились, что необходимо продолжать действовать совместно с союзниками для решения этой проблемы.
Ранее в понедельник Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".
Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу".