Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с французским президентом Эмманюэлем Макроном отравление 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник вечером в офисе британского премьера.

Мэй проинформировала Макрона о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что Россия якобы несет ответственность за случившееся. Президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу.

Стороны отметили "агрессивное поведение России" и согласились, что необходимо продолжать действовать совместно с союзниками для решения этой проблемы.

Ранее в понедельник Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу".



