Первый в стране закон о национальных меньшинствах сделает их голос более слышимыми

В Армении разработан и представлен общественности проект закон о национальных меньшинствах, который пройдет публичные обсуждения. О новом законе корреспонденту «Арменпресс» рассказал заместитель министра юстиции РА Виген Кочарян.

- Закона о национальных меньшинствах у нас не было. Отдельные положения были разбросаны в различных законодательных актах. В свое время этого было достаточно, но после принятия Конституции 2015 г. назрела необходимость именно в отдельном законе, где четко прописано, кто такие национальные меньшинства, чем они отличаются от этнических групп, определены их права, обязанности госорганов в их исполнении. Будет создан орган, занимающийся их вопросами при их обязательном участии, с тем, чтобы в принимаемых решениях и законах обязательно учитывались их интересы и права. В Армении к национальным меньшинствам отнесены айсоры (ассирийцы), белорусы, езиды, немцы, поляки, евреи, греки, русские, грузины, украинцы и курды. При этом их численность не имеет значения, так как реализация прав человека к ней не имеет отношения. Мы постарались сделать так, чтобы все национальные группы, исторически живущие в Армении, были признаны и их голос был бы слышен.



Несколько иная ситуация с этническими меньшинствами. На них распространяется общий механизм защиты прав человека без каких-либо ограничений.

Отдельным вопросом является вопрос образования. В законе прописано, что дети национальных меньшинств должны получать дошкольное и общее образование на родном языке, будут организованы дополнительные занятия по языку, культуре, истории, созданы учебники, учебные и методические пособия. Все это делается Министерством образования и науки, но теперь будет носить более систематизированный характер, так как приобретает силу закона. Для их детей могут создаваться негосударственные учебные заведения с обучением на родном языке. Единственное наше условие – обязательное изучение армянского языка, так как они – граждане нашей страны, наши полноправные соотечественники.

В том же пакете мы представили законопроект «Об обеспечении правового равенства». Это важно как для соблюдения их прав, так и восстановления нарушенных, недопущения дискриминации в какой-либо сфере. До сих пор некоторые его положения носили декларативный характер и не имели соотвествующих правовых гарантий.

Интервью полностью на армянском языке можно прочитать по адресу https://armenpress.am/arm/news/925828/azgayin-poqramasnutyunneri-masin-arajin-hamaparpak.html