Европейские индексы - 12-03-18

МОСКВА, 13 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.58% и составил 12418.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.04% и составил 5276.71 пункта, британский FTSE снизился на 0.13% и составил 7214.76 пункта, российский MICEX вырос на 0.27% и составил 2318.01 пункта, а RTSI снизился на 0.05% и составил 1280.55 пункта.