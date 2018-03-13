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Президент Арцаха прибыл в Вашингтон


Делегация, во главе с президентом Республики Арцаха Бако Саакяном, 12 марта прибыла в Вашингтон с рабочим визитом. Об этом   «Арменпресс»  сообщили в службе информации администрации Президента Республики Арцаха.




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