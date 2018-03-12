В полицию явкой с повинной обратился 26-летний молодой человек

В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Управления Полиции РА по городу Еревану, 9 марта в 19.30 в Полицию явкой с повинной обратился Геворг Г., 1992 г.р., который с 28 декабря 2017 года разыскивался по обвинению по части 1 статьи 176 УК РА (грабеж). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.