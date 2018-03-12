Левон Аронян потерпел поражение
21:08, 12 Март, 2018
Армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян в рамках третьего тура Турнира претендентов в Берлине сыграл белыми с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником. Как передает Арменпресс, Аронян на 27 ходу потерпел поражение.
В других партиях Уэсли Со и Дин Лижень сыграли вничью.Состязания Турнира претендентов проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.
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