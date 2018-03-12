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Левон Аронян потерпел поражение


Армянский шахматист и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян в рамках  третьего тура Турнира претендентов в Берлине сыграл белыми  с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником. Как передает Арменпресс, Аронян на 27 ходу потерпел поражение.

В других партиях Уэсли Со и Дин Лижень сыграли вничью.

Состязания  Турнира претендентов проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров  будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.


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