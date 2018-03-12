Левон Аронян потерпел поражение

Армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян в рамках третьего тура Турнира претендентов в Берлине сыграл белыми с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником. Как передает Арменпресс, Аронян на 27 ходу потерпел поражение.

В других партиях Уэсли Со и Дин Лижень сыграли вничью.

Состязания Турнира претендентов проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.