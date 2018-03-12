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Председатель ПА ОБСЕ призвал Алиева удвоить усилия по урегулированию нагорно- карабахского конфликта


Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели на встречах с высшим руководством Азербайджана подчеркнул необходимость удвоения усилий по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОБСЕ, во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Георгий Церетели выразил обеспокоенность по поводу случаев насилия на линии соприкосновения и напомнил, что конфликт является тяжелым бременем для гражданского населения.

Председатель ПА ОБСЕ подтвердил поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджей Каспшика.

Делегация во главе с Георгием Церетели также провела встречи в Баку с спикером парламента Азербайджана Октаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.


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