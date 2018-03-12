Состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Ливана

В резиденции президента Ливана состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента Ливана Мишеля Ауна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян выразил благодарность за теплый прием и отметил, что счастлив быть в Ливане.

«Всего две недели назад в Ереване у нас была возможность обменяться мнениями относительно отношений между Арменией и Ливаном. Мы придаем большое значение постоянным контактам на высоком уровне и диалогу между дружественным Ливаном и Арменией. Как я уже говорил на нашей предыдущей встрече, экономический потенциал наших двусторонних отношений очень большой, и он должен быть реализован в максимально возможной степени», - сказал премьер-министр .

Президент Ливана поприветствовал визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Ливан, выразив уверенность, что он будет способствовать дальнейшему развитию армяно-ливанских дружеских отношений. Мишель Аун выразил готовность поддержать инициативы правительств двух стран, а также осуществление совместных программ.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с расширением торгово-экономических связей, затронули возможности использования созданных для Армении торговых преференциальных режимов для Ливана, перспективы развития сотрудничества в разных сферах.

Премьер-министр отметил, что с точки зрения развития двусторонних экономических отношений важно объединить преимущества Армении и Ливана, подчеркнув также, что сегодня экономика Армении имеет хорошую тенденцию роста, которая будет сохранена в ближайшие годы.

Премьер-министр Армении также сказал, что вместе с ливанским коллегой обсудил возможность создания армяно-ливанского фонда, который будет поддерживать заинтересованный в Ливане и Армении бизнес.