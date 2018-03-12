Президент Армении принял делегацию Международного валютного фонда

Президент Армении Серж Саргсян принял исполнительного директора нидерландско-бельгийской подгруппы Международного валютного фонда Энтони де Лано.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян подчеркнул важность визита делегации в Армению перед новой программой сотрудничества с МВФ и выразил надежду на то, что визит будет эффективным в плане разработки будущих программ, целей, а также обмена мнениями по текущим вопросам и вызовам.

Президент сообщил, что на текущем этапе разрабатывается Стратегия развития Армении до 2030 года, и, по его словам, визит миссии МВФ и взгляды и оценки команды фонда будут весьма полезными для задач, изложенных в этой стратегии.

Серж Саргсян высоко оценил сотрудничество Армении с МВФ за последние годы, отметив, что благодаря совместным усилиям международных финансовых институтов, в том числе МВФ, совместные программы в Армении стали возможными в плане проведения реформ в различных областях и повышения эффективности экономики. Президент поблагодарил Фонд за поддержку и главный исполнительный директор Энтони де Лано за правильное представление интересов Армении в МВФ. Президент Саргсян заверил, что Армения полна решимости осуществлять реформы и структурные изменения предыдущей программы МВФ, которая будет носить непрерывный характер.

Энтони де Лано высоко оценил успешную реализацию предыдущей программы Армении с Фондом и выразил надежду на то, что следующий проект будет разработан и успешно реализован.

Собеседники согласились, что экономический рост должен быть всеобъемлющим и значительным для всех граждан Армении, поэтому дальнейшие совместные усилия должны быть направлены на достижение этой цели. Подчеркнув, что Армения находится на правильном пути, исполнительный директор МВФ выразил готовность продолжать поддерживать развитие экономики Армении и благосостояние ее граждан.