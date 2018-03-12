Премьер-министры Армении и Ливана по итогам переговоров выступили с заявлениями для СМИ

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном с официальным визитом находится в столице Ливане. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, после личной встречи премьер-министров и переговоров в расширенном формате с участием официальных делегаций главы правительств двух стран Карен Карапетян и Саад Харири подвели итоги переговоров в ходе совместных заявлений для СМИ.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян: «Уважаемый господин Харири, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за теплый прием и сегодняшнюю плодотворную встречу. Я думаю, что наша встреча прошла в конструктивной атмосфере взаимного доверия.

Мы обменялись мнениями и констатировали, что во всех сферах отношения между нашими двумя странами находятся на очень высоком уровне. На самом деле мы дружные и близкие страны. Мы также отметили, что наши экономические отношения отстают от высокого уровня политических отношений, и есть большой потенциал для их использования и развития.

Мы говорили о возможностях, которыми пользуются наши две страны. В частности, мы очень заинтересованы в привлечении ливанского бизнеса в Армению. Мы отметили преимущества и возможности Армении. Мы зафиксировали, что, будучи членом ЕАЭС, имея торговый режим GSP+ с Европейским союзом и свободную экономическую зону на границе с Ираном, а также благоприятную для бизнеса среду, Армения предоставляет доступ к более крупным рынкам.

Есть много областей, где мы можем сотрудничать: легкая промышленность, ювелирные изделия, фармацевтика, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. Мы также договорились, что продолжим переговоры о создании армяно-ливанского инвестиционного фонда для поддержки наших совместных инициатив. Мы также говорили о развитии солнечной и альтернативной энергетики.

Мы особо подчеркнули роль армянской общины в Ливане, отметили, что ливанские армяне на самом деле являются нашими послами здесь и послами Ливана в Армении. Будучи в первую очередь гражданами Ливана, они играют большую роль в развитии дружеских связей между нашими двумя странами.

Пользуясь случаем, я пригласил г-на Харири посетить Армению. Мы также договорились подготовить повестку дня нашей межправительственной комиссии, чтобы могли провести заседание комиссии во время визита г-на Харири.

В течение этих двух дней у нас будет несколько встреч, и я убежден, что мы придадим новый импульс нашим экономическим отношениям.

Еще раз спасибо за теплый прием».

Премьер-министр Ливана Саад Харири: «У меня была прекрасная встреча с премьер-министром Армении, визит которого происходит после недавней поездки президента Ливана в Армению. Это показатель важности развития и укрепления двусторонних отношений.

Армяно-ливанские отношения и отношения между двумя народами имеют глубокие исторические корни. Я горжусь тем, что мой отец, Рафик Харири, был первым человеком, который заложил основу братских связей с Арменией в 1991 году. И мы стремимся продвигаться по этому пути на благо наших двух народов и стран.

Мы договорились укреплять и развивать отношения между Арменией и Ливаном в разных сферах и на разных уровнях, особенно в банковском секторе, поскольку ливанские банки известны во всем мире и имеют большой потенциал для финансирования государственных и частных проектов. Мы гордимся достижениями нашего банковского сектора, о чем свидетельствуют многочисленные успешные проекты.

Мы уделим внимание тому, чтобы межправительственная комиссия провела в ближайшем будущем заседание после запланированных выборов в Ливане.

Мы согласны с тем, что необходимо использовать исторические отношения между нашими странами: я лично буду внимательно следить за этим вопросом. Да, я согласен, что, хотя хорошо иметь исторические отношения, но нам также необходимо развивать наши экономические отношения. Сегодня премьер-министр Армении проведет несколько встреч с представителями частного сектора в целях поощрения взаимных инвестиций. Это исходит из интересов двух стран. Мой коллега предложил идею, которую мы должны подробно изучить. Она будет стимулировать инвестиции, и мы должны реализовать его в ближайшем будущем.

Мы также говорили о сотрудничестве в области технологий. В целом есть много перспективных областей, в которых Ливан и Армения могут сотрудничать.

Для меня особое значение имеют отношения с Арменией, и дай Бог, чтобы мы смогли развивать их в будущем совместными усилиями.

Благодарю вас, господин премьер-министр».