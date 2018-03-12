Предстоящее в Ватикане мероприятие, посвященное Григору Нарекаци станет важной вехой в цепочке событий, которая началась еще в апреле 2015 года: посол

Через несколько дней в Ватикане ожидается посвященное святому Григору Нарекаци новое мероприятие, которое станет важной вехой в цепочке событий, которая началась еще в апреле 2015 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

«Прошло три года с момента провозглашения Папой Франциском в Соборе Петра армянского святого Григора Нарекаци Вселенским учителем.

До этого Комитет доктрины провел большую научно-аналитическую работу. Во время литургии префект Конгрегации по канонизации святых, кардинал Анджело Амато озвучил просьбу многих епископов причислить к списку Вселенских учителей святого Григора Нарекаци. Это прошение было, по сути, итогом огромной работы великого ученого, арменоведа, моего доброго друга архиепископа Левона Зекияна.

Через несколько дней в Ватикане ожидается посвященное святому Григору Нарекаци новое мероприятие, которое станет важной вехой в цепочке событий, которая началась еще в апреле 2015 года», - написал посол.