Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты
По данным на 17:30 часов, 12 марта, на всех дорогах межгосударственного и республиканского значения погода без осадков.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ министерства транспорта, связи и информационных технологий, на территории Армении все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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