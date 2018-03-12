По данным на 17:30 часов, 12 марта, на всех дорогах межгосударственного и республиканского значения погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ министерства транспорта, связи и информационных технологий, на территории Армении все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.