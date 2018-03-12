Посол Малайзии вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян 12 марта принял новоназначенного посла Малайзии в Республике Малайзия (резиденция в Москве) Датука Мата Дриса Бин Хаджи Якова по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Овакимян поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в исполнении миссии. Замминистра выразил надежду на то, что новоназначенный посол направит свою деятельность на развитие двустороннего сотрудничества.

Выразив благодарность за прием и поздравления, посол заверил, что Малайзия заинтересована в расширении отношений с Арменией, и он приложит все возможные усилия для укрепления сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах, сотрудничества между министерствами иностранных дел и в рамках международных организаций, расширения договорно-правовой базы и торгово-экономических отношений.

Собеседники также коснулись актуальных региональных и международных вопросов.