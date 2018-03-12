Арцахская проблема не имеет военного решения: вице-спикер НС Армении молдавским парламентариям

Вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов 12 марта принял вице-спикера парламента Республики Молдова Владимира Витюка, председателя Комитета по международным отношениям и европейской интеграции Виолетту Иванову и сопровождающих их лиц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, стороны отметили важность развития армяно-молдавских межпарламентских отношений и активизации взаимных визитов. Вице-спикер НС отметил, что с середины XIV века армянская община играла важную роль в Молдове. Он положительно оценил заботливое отношение молдавских властей к армянской общине.

В ходе встречи собеседники коснулись приоритетных направлений внешних связей двух стран, подчеркнули важность обмена опытом и взаимовыгодного сотрудничества.

«Армения является единственным членом ЕАЭС, подписавшим соглашение о сотрудничестве с ЕС. Есть хорошая возможность стать мостом между ЕАЭС и ЕС», - сказал вице-спикер НС Армении.

Были также затронуты региональные замороженные конфликты.

Эдуард Шармазанов отметил: «Арцахская проблема не имеет военного решения. Никакие военные действия не решают проблемы».

Он добавил, что конфликты необходимо решать путем компромисса и на основе трех основополагающих международных принципов. В этом контексте вице-председатель НС Армении подчеркнул недопустимость азербайджанской и турецкой милитаристской риторики.

Гости поблагодарили за возможность посетить Армению и придали важное значение углублению взаимовыгодного сотрудничества на разных платформах. Молдавские парламентарии представили сотрудничество Молдовы с Европейским союзом и этапы гармонизации законодательства.