Из Восточной Гуты эвакуировали двести мирных граждан

Из поселения Мадьяра в сирийской Восточной Гуте в понедельник удалось эвакуировать 200 мирных граждан, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Сегодня удалось вызволить несколько семей, всего 200 человек из Мадьяра",- сказал Джамаль.

Он отметил, что речь идет о пожилых людях, женщинах и детях.