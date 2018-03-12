Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Из Восточной Гуты эвакуировали двести мирных граждан


Из поселения Мадьяра в сирийской Восточной Гуте в понедельник удалось эвакуировать 200 мирных граждан, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Сегодня удалось вызволить несколько семей, всего 200 человек из Мадьяра",- сказал Джамаль.

Он отметил, что речь идет о пожилых людях, женщинах и детях.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации