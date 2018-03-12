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Эксперты оценили Brexit без соглашения о торговле в $80 млрд в год


Выход Великобритании из Европейского союза без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) нанесет британским и европейским компаниям ущерб в размере около 58 млрд фунтов стерлингов ($80,4 млрд) в год. Как передает Арменпресс, об этом говорится в исследовании консалтинговой фирмы Oliver Wyman и юрфирмы Cifford Chance.

Как сообщает CNBC, эксперты оценивают потенциальные потери экспортеров ЕС в 31 млрд фунтов в год, британских компаний - в 27 млрд фунтов в год.

 

 




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