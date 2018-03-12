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Умер Олег Табаков


В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе театра.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.

 

 




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