Умер Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе театра.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.