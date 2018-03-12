Азиатские индексы - 12-03-18

ТОКИО, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.65% и составил 21824.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.51% и составил 1741.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.59% и составил 3326.70 пункта, а HANG SENG вырос на 1.93% и составил 31594.33 пункта.