Макрон: решение сирийской проблемы невозможно без диалога с Россией

Решение сирийской проблемы трудно представить без диалога с Россией.

Такое мнение высказал президент Франции Эмманнюэль Макрон в понедельник во время пресс-конференции, которую он провел во время визита в Индию. Ее трансляция велась в Twitter главы французского государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Франция с мая прошлого года [с момента избрания Макрона президентом] ведет постоянную и последовательную политику в отношениях с Россией", - отметил французский лидер. "Мы стремимся к эффективному диалогу, который бы вел к конкретным результатам", - подчеркнул он.

"Помогло ли полное отсутствие диалога с Россией в предшествующие годы продвижению в сирийском вопросе? Мне так не кажется, - заметил Макрон. - Мы сделали поэтому ставку на постоянный и требовательный диалог".





