Коллекцию снимков первых американских гастролей The Beatles выставят на аукцион

Подборка, состоящая из сотен ранее никогда не демонстрировавшихся фотонегативов, на которых запечатлена легендарная британская группа The Beatles во время ее первого турне по США, уйдет 24 марта с молотка в городке Ньютон-ле-Уиллоус на территории родного для ливерпульской четверки английского графства Мерсисайд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Press Association.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому во время гастролей, состоявшихся в 1964 году, было всего 18 лет. Сначала он зафиксировал британский квартет на пленку в момент прибытия на вашингтонский железнодорожный вокзал Юнион-стейшн, затем отснял пресс-конференцию и концерт в столице США, а также выступление в городе Балтимор (штат Мэриленд).

46 снимков Митчелла из этой серии, восстановленных с помощью цифровых технологий, в 2011 году были проданы на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за $362 тысячи. Теперь же потенциальным покупателям предлагается полная коллекция, включающая более 400 негативов, которые, помимо уже упомянутых 46 кадров, никогда и нигде публично не демонстрировались, плюс авторские права на те самые снимки, которые ушли с молотка в США. Оценочная стоимость этой подборки составляет £250 тысяч (свыше $345 тысяч).





