31 марта – день общегородского субботника и посадки деревьев

Во время состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, начальник управления охраны природы аппарата мэрии доложил, что в столице продолжаются работы по санитарной обрезке деревьев.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, было также доложено, что во исполнение распоряжения мэра Еревана было организовано соответствующее обсуждение со специалистами сферы, в рамках которого было предложено весеннюю посадку деревьев в этом году организовать в конце марта. Учитывая предложение специалистов, мэр Тарон Маргарян поручил назначить общегородской субботник и посадку деревьев на 31-е марта и уже начать подготовительные работы.«Начните подготовительные работы по выбору мест для посадки деревьев и обеспечению необходимыми саженцами и техникой участников субботника. О проведении общегородского субботника и посадке деревьев сообщите также нашим согражданам, всем государственным и частным структурам. Принимая во внимание также тот факт, что в последние годы в данных работах активно принимают участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в РА, их также проинформируйте о данном мероприятии»,-подчеркнул Тарон Маргарян.Управлению коммунального хозяйства было поручено параллельно с подготовительными работами продолжить локальные субботники на дворовых участках, в парках и территориях общего пользования.