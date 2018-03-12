Посол РФ отметил свой день рождения в Джермуке: жена посла восхищена достопримечательностями Армении
16:55, 12 Март, 2018
Жена посла России в Армении Ивана Волынкина Лана Рамишвили разместила на своей странице в Facebook фотографии армянских достопримечательностей. Как сообщает Арменпресс, 11 марта, в день рождения Ивана Волынкина, находясь в Джермуке, она восхищалась природой этого курортного города.
«Рада, что перед отъездом нам удалось ещё раз побывать в этом красивейшем крае Армении», - написала жена посла.
Она отметила, что в Араратской долине вовсю цветут абрикосы, ну а в Джермуке зима в разгаре. «Жаль расставаться с такой красотой, но что поделаешь...» - добавила Рамишвили.22 марта 2018 года истекает срок полномочий посла России в Армении Ивана Волынкина.