С 1-го мая Ереван перейдет на продленный режим наружного освещения

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэру Тарону Маргаряну было доложено, что продолжаются работы по ремонту туннельного входа проспекта Маштоц и капитальному ремонту системы ливнеотводов. Было также доложено, что в административных районах столицы продолжаются работы по устранению ям и трещин, укладке асфальта на улицах и тротуарах.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, мэр поручил держать под особым контролем качество выполняемых работ.Во время совещания директор компании «Еркахлуйс» доложил, что отныне 10 площадей столицы будут освещаться в продленном режиме. Мэр Тарон Маргарян поручил изучить возможность обеспечения наружного освещения до утра в местах, представляющих туристический интерес. Было также поручено с 1-го мая перейти на продленный режим наружного освещения.