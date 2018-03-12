Reuters: при крушении самолета в Непале погибли не менее 50 человек

При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 50 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.

При этом AFP со ссылкой на представителя местной полиции сообщило о гибели 40 человек. В свою очередь агентство AP также со ссылкой на представителя местной полиции информировало о 38 жертвах и 23 пострадавших.

Как сообщалось ранее, во время посадки самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду,сошел со взлетно-посадочной полосы и оказался на расположенном рядом с аэропортом футбольном поле, после чего загорелся. По данным газеты The Kathmandu Post, на борту самолета находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Издание сообщило о госпитализации 25 пострадавших.

Администрация аэропорта полагает, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.