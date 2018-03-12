Следовавший из Москвы в Гюмри самолет совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах



Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Гюмри, 11 марта совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Как сообщает Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РЕН ТВ, решение было принято командиром воздушного судна из-за неадекватного пассажира на борту. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции, после чего самолет вылетел в аэропорт направления.