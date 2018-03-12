Премьер-министры Армении и Ливана обсудили перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 12 марта с двухдневным официальным визитом прибыл в Ливан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, после церемонии встречи в международном аэропорту Бейрута возглавляемая премьер-министром Карапетяном делегация направилась в резиденцию правительства Ливана, где премьер-министра Армении встретил премьер-министр Ливана Саад Харири.

После беседы премьер-министров Армении и Ливана с глазу на глаз состоялась встреча правительственных делегаций двух стран в расширенном составе.

Карен Карапетян поблагодарил за приглашение посетить Ливан и теплый прием. Коснувшись возможностей развития двусторонних экономических отношений, премьер-министр Карапетян отметил: «Ливанские компании могут использовать нашу площадку для выхода на более широкие рынки, учитывая наше членство в ЕАЭС, свободную экономическую зону на границе с Ираном и торговый режим GSP+ с ЕС. Сейчас вообще хорошее время, чтобы приехать в Армению и делать инвестиции в нашей стране».

Премьер-министр представил шаги, осуществляемые правительством Армении в направлении улучшения бизнес-среды. Карапетян предложил также рассмотреть возможность создания совместных предприятий в сферах легкой промышленности, ювелирного дела, фармацевтики и сельского хозяйства.

Подчеркнув важность развития отношений с Арменией, Саад Харири отметил, что Ливан также является хорошим местом для осуществления инвестиций, в частности, в контексте инфраструктур, в том числе при сотрудничестве между государством и частным сектором.

Премьер-министры Армении и Ливана обсудили вопросы текущего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, культуры и выразили готовность совместно работать в направлении его расширения и углубления. Карен Карапетян предложил также изучить идею создания армяно-ливанского инвестиционного фонда с целью финансирования совместных программ и отметил, что армянская сторона готова поделиться своим опытом в сфере солнечной энергетики.

Премьер-министр Армении пригласил своего ливанского коллегу посетить Армению, отметив, что в рамках визита можно также организовать заседание армяно-ливанской межправительственной комиссии для обсуждения вышеуказанных вопросов и предначертания новых направлений сотрудничества. Глава правительства подчеркнул важную роль армянской общины Ливана в деле углубления и расширения двусторонних отношений.

В конце встречи премьер-министр Карен Карапетян сделал запись в «Золотой книге» для почетных гостей.