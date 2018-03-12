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Почта Японии приступила к испытаниям беспилотных машин для доставки корреспонденции


Почта Японии приступила в понедельник к испытаниям на улицах в центре Токио беспилотных автомобилей, которые в ближайшем будущем станут без водителя перевозить посылки, письма и прочую корреспонденцию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе этого ведомства, специально переделанный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту в 2 км, передает Арменпресс.

"Эта трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза, - сказал представитель Почты Японии".

Особенность нынешних испытаний в том, что беспилотный автомобиль должен подтвердить свою способность безопасно двигаться по крайне напряженным улицам большого города. Внедрение таких машин связано с нарастающей нехваткой рабочих сил в Японии, в частности, водителей. Флот беспилотных автомобилей Почты Японии, как сообщили ТАСС, должен в полном объеме заработать к 2020 году.

 

 




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