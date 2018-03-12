Президента Казахстана выступил с новыми социальными инициативами

Недавно в ходе недавнего совместного заседания палат парламента Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с «Пятью социальными инициативами». Как сообщил “Арменпресс” посол Казахстана в Армении, в обращении говорится:

“Первая инициатива: "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи"

"Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета. Поэтому я предлагаю запустить программу "7-20-25", – отметил Президент. В соответствии с данной инициативой теперь каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в национальной валюте по следующим условиям: ставка вознаграждения по кредиту – не более 7 процентов в год, первоначальный взнос не должен превышать 20%, срок кредита до 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей

Вторая инициатива: "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников"

"В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагаю с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз – до 1 процента. Снижение налоговой нагрузки через индивидуальный подоходный налог надо сделать для тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц", – сказал Глава государства.

Третья инициатива: "Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи"

"В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение бакалавров по техническим специальностям. Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции", – дал поручение Президент.

Четвертая инициатива: "Расширение микрокредитования"

" Общий охват микрокредитованием составит в 2018 году более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года. Эту работу следует активно продолжать и в последующие годы. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Хотел бы подчеркнуть, что это особенно важно для сельской местности, для развития предпринимательства на селе", – сказал Президент.

Пятая инициатива: "Дальнейшая газификация страны"

"Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Для этого требуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов.

Президент отметил, что данные социальные инициативы направлены на укрепление социального единства нашего общества и дальнейшее улучшение благосостояния каждого казахстанца”.