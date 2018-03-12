AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек

При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 38 человек, еще 23 пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник AP.

"Мы только что извлекли из обломков погибших и пострадавших", - заявил агентству представитель правительства Непала.

Как сообщалось ранее, во время посадки самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду,сошел со взлетно-посадочной полосы и оказался на расположенном рядом с аэропортом футбольном поле, после чего загорелся. По данным газеты The Kathmandu Post, на борту самолета находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Издание сообщило о госпитализации 25 пострадавших.

Администрация аэропорта полагает, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.





