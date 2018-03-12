Карен Карапетян находится в Ливане с официальным визитом

Премьер-министр РА Карен Карапетян прибыл в Бейрут с официальным визитом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило ливанское агентство NNA. В рамках двухдневного визита К. Карапетян встретится с руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьером Саадом Харири, председателем парламента Набихом Бери. Предусмотрены также встречи с представителями деловых кругов и армянской общины.