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Ара Баблоян принял новоназначенного посла Польши в Армении


Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян 12 марта принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польши в Армении Павла Чеплака.

Поздравив посла с назначением, спикер НС пожелал ему новых удач и выразил надежду, что его деятельность будет способствовать развитию армяно-польских политических, экономических и гуманитарных связей.

Как сообщили  «Арменпресс» в службе информации НС, Ара Баблоян обратился к прошлогоднему визиту в Польшу армянской парламентской делегации и выразил благодарность за теплый прием и отношение к армянскому народу и, особенно, к польским армянам.

 «Армяне своей верностью, трудолюбием удостоились особого отношения. Мы гордимся этим,  тем, что и сегодня армяне являются достойными гражданами Польши и вовлечены во все сферы ее жизни».

Спикер НС  отметил важность развития межпарламентских связей, подчеркнув роль взаимных визитов и групп дружбы.

Обратившись к проблеме Нагорного Карабаха, Ара Баблоян подчеркнул, что вопрос может быть решен исключительно мирным путем при посредничестве Минской группы СБСЕ.

 Павел Чеплак, выразив благодарность за прием, сказал, что Польша заинтересована в развитии армяно-польских политических, экономических и гуманитарных связей и в этом велика роль межпарламентских связей,  взаимных визитов и групп дружбы.

Посол отметил важность не только экономических, но и культурных связей и рассказал о планах посольства по их активизации.

По проблеме Нагорного Карабаха он сказал: «Как страна – член ЕС, Польша заинтересована в сохранении баланса в своей внешней политике».

Посол представил процесс ратификации соглашения Армения-ЕС в Польше, отметив, что сроки обусловлены определенным протоколом и выразил надежду, что он будет завершен до конца года.




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