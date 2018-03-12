Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 9,3%

Пассажиропоток в двух аэропортах Армении в январе-феврале текущего года составил 338 336 человек, что на 9.3% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом «Арменпресс» сообщили в ГУГА при правительстве РА.

В январе 2018 г. пассажиропоток через два аэропорта составил 149 159 человек, превысив показатель прошлого года на 9.5 %.

В феврале 2018 г. через аэропорт «Звартноц» прошли 139 218 человек, рост составил 5.4 %. По показателям за январь-февраль зафиксирован рост в 5,6%.

За первые два месяца 2018 г. через аэропорт «Звартноц» прошло 2007 т. грузов против 2576 т. прошлого года.

В феврале 2018 г. услугами аэропорта «Ширак» воспользовались 9941 человек. В прошлом году их было 4224 человека.

За январь-февраль 2018 г. пассажиропоток аэропорта «Ширак» составил 20 817 человек по сравнению с 8848 пассажирами прошлого года.

За те же два месяца в аэропортах на 13,7% выросло число взлетов-посадок.