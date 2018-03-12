Основатель французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен в понедельник раскритиковал предложение своей дочери Марин Ле Пен изменить название партии.

В эфире радиостанции France Inter он назвал идею отказаться от названия "Национальный фронт" и назвать партию "Национальным объединением" "политическим убийством", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Национальный фронт" многие годы вел борьбу, подобно ледоколу в Арктике. Это больше, чем просто название, больше, чем партия, это душа, история и прошлое. И ставить на всем этом крест, мне кажется, катастрофично", - сказал Ж.-М.Ле Пен.

На съезде "Национального фронта", который прошел на выходных в Лилле, лидер партии Марин Ле Пен была переизбрана председателем. Это стало ее третьим сроком на этом посту.

Выступая перед 1,5 тыс. участников съезда, она предложила новое название партии - "Национальное объединение". По ее словам, необходимость этого изменения обусловлена тем, что название "должно содержать в себе политическое послание".

Кроме того, на встрече был принят новый устав партии. Участники съезда также проголосовали за лишение Ж.-М.Ле Пена статуса почетного председателя "Национального фронта".

Ж.-М.Ле Пен вместе с единомышленниками основал "Национальный фронт" в 1972 году. Его дочь Марин вступила в нее в 1988 году.

Из-за разгоревшегося скандала, связанного с резкими высказываниями основателя партии, в 2015 году он был исключен из "Национального фронта".