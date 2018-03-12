Глава МИД Южной Кореи посетит США, где обсудит тему ведения диалога с КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва посетит 15-17 марта США для переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в понедельник южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обменяются мнениями по быстро меняющейся ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят план дальнейшего сотрудничества в ведении межкорейского диалога и осуществлении контактов между Вашингтоном и Пхеньяном", - отметили в МИД.

Кроме того, главы дипведомств, возможно, затронут вопросы укрепления двустороннего союза, а также торгово-экономического партнерства.

Кан Гён Хва, помимо этого, намерена встретиться с представителями Конгресса США, чтобы указать им на необходимость уделять внимание поискам мирного решения ядерной проблемы КНДР.



