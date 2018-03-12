ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

ЕС продлил связанные с украинским кризисом санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября. Как передает Арменпресс, об этом сообщаетв понедельник Совет ЕС.

В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Срок действия санкций, введенных в марте 2014 года в отношении граждан РФ и Украины, истекал 15 марта.

Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.