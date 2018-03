В Британии выставка собак закончилась хаосом из-за акции протеста

Собачья выставка Crufts в Бирмингеме закончилась хаосом после того, как на арену выбежали неизвестные во время церемонии награждения, которую показывали в прямом эфире.

Видеоролик инцидента опубликовал в Twitter пользователь Райан Лав, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Драма на Crufts: службе безопасности пришлось обезвреживать налетчика после того, как был выбран победитель в категории "Лучший на шоу". Посмотрите, как быстро охранник хватает трофей", — пишет он.

В ролике видно, как женщина с псом выходят на церемонию награждения. Потом мимо нее пробегает неизвестный и охранники. В этот момент она рефлекторно хватает питомца и уходит в безопасное место.

Как сообщает The Independent, это была акция протеста, ответственность за которую взяла на себя организация "Люди за этическое обращение с животными" (PETA).

В ролике, снятом из зрительного зала и опубликованном в аккаунте PETA UK на YouTube видно, что протестующих было двое, мужчина и женщина. В руках у них были плакаты с надписью "Crufts: собачья евгеника".

#Crufts drama when security had to tackle an invader after Best in Show was presented. Look how fast security grabbed the trophy pic.twitter.com/uKPXB61CDh