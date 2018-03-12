В Непале разбился пассажирский самолет

Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Как передает Арменпресс, об этом пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По данным издания, бортовой номер самолета — S2-AGU. Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта.

Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Власти полагают, что в результате аварии есть жертвы, однако официального подтверждения пока не поступало. На месте работают пожарные расчеты. Согласно поступающим данным, спасены и отправлены в ближайшие больницы 17 пассажиров.

Согласно данным сайта Flightradar24, разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400. Ему было 17 лет. Как сообщили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту.