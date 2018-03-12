Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

“Еркир Цирани” предлагает установить памятник жертвам 1 марта


Фракция Совета старейшин Еревана “Еркир Цирани” предлагает в административном центре “Кентрон” Еревана, позади памятника Александру Мясникяну, установить памятник, увековечивающий память жертв 1 марта. Как сообщает «Арменпресс», вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании Совета старейшин 19 марта.

Финансирование проектных и строительных работ памятника предлагается осуществить за счет общественных средств, путем сбора пожертвований. Для строительства памятника предполагается объявить открытый конкурс, процедурой, предусмотренной законом “О закупах”.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации