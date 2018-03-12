“Еркир Цирани” предлагает установить памятник жертвам 1 марта

Фракция Совета старейшин Еревана “Еркир Цирани” предлагает в административном центре “Кентрон” Еревана, позади памятника Александру Мясникяну, установить памятник, увековечивающий память жертв 1 марта. Как сообщает «Арменпресс», вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании Совета старейшин 19 марта.