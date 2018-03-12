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Китайская компания заинтересована дорожно-строительными планами Армении


Министр транспорта, связи и информационных технологий РА В. Мартиросян 12 марта принял предпринимателя из Кувейта Чарльза Хайдера  и вице-президента корпорации «China State Construction Engineering» Сю Тао. Об этом сообщили  «Арменпресс» в службе информации министерства.

Приветствовав министра, гости рассказали о своей деятельности, подчеркнув, что заинтересованы дорожно-строительными планами Армении, реализуемыми в сотрудничестве государства с частным сектором.

Было отмечено, что корпорация  «China State Construction Engineering» хорошо известна в мире и осуществила более 5600 программ в 100 с лишним странах. Строят они качественные современные здания и сооружения, аэропорты, скоростные магистрали и железные дороги, тоннели и мосты.

Стороны обсудили возможные пути сотрудничества.

Министр В. Мартиросян представил важные для нашей страны проекты дорожного строительства и предложил принять участие  в строительстве южного отрезка магистрали Север-Юг.

Чарльз Хайдер отметил большой потенциал армянских программ и выразил надежду как можно скорее приступить к участию в них.

Была достигнута договоренность организовать в будущем встречу специалистов министерства и корпорации для обсуждения вариантов и условий сотрудничества.




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